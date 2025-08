Einbrecher erschossen: Todesschütze schweigt

Wie die stellvertretende Sprecherin der Salzburger Staatsanwaltschaft, Elena Haslinger, am Montag sagte, macht der Schütze derzeit von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Zugleich wurde eine Untersuchung des am Tatort sichergestellten Messers auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke in der Gerichtsmedizin veranlasst.