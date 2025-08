Junger Verein kämpft für Katzen im Bezirk Krems

Mit der Genehmigung könnte die „Tierhilfe am Wagram“ dann auch zur offiziellen Pflegestelle des Tierheims in Krems werden, mit dessen Leitung Andrea Specht bereits jetzt ein reger Kontakt besteht. „Derzeit sind mir aber die Hände gebunden und ich kann keine neuen Katzen aufnehmen“, so Neschner. Bedarf wäre genug: In den Kellergassen der Umgebung gibt es haufenweise Streunerkatzen, die sich unkontrolliert vermehren. Die Tierfreundin schildert: „Die Vierbeiner in meinem Haus kommen aus Bulgarien und Rumänien, aber auch aus der nahen Umgebung. Viele habe ich auch nach Kastration wieder ausgelassen.“