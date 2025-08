Pensionslücke zwischen Frauen und Männern enorm

Die Infografik zeigt den Gender Pay Gap bei Pensionen in Österreich. Frauen erhalten im Durchschnitt 1.527 Euro brutto pro Monat, Männer 2.535 Euro. Frauen verdienen damit 39,7 Prozent weniger. Der Equal Pension Day, an dem Frauen so viel Pension wie Männer seit Jahresbeginn erhalten haben, liegt österreichweit am 7. August 2025. In Wien ist dieser Tag am spätesten, am 19. September, in Vorarlberg am frühesten, am 13. Juli. Quelle: Momentum-Institut.