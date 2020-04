5G-Masten wegen Verschwörungstheorien angezündet

Weil der neue Mobilfunkstandard 5G Verschwörungstheorien zufolge im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus stehen sollen, haben Unbekannte in Großbritannien mehrere Mobilfunkmasten (Video oben) angezündet. Mindestens drei Masten in Liverpool, Birmingham und Melling in Merseyside wurden beschädigt oder zerstört.