Alte Magie im Herzen Wiens

Diese Geschichte und die Geschichten dahinter bringen Thommy und Amélie den Besuchern in der Wiener Staatsoper näher und schlagen so eine Brücke in die Gegenwart: „Es ist spannend, sich zum einen mit der Historie auseinanderzusetzen – den Künstlern von damals ebenso wie mit der Zeit, in der sie lebten – und zum anderen zugleich heute selbst diese Traditionen in gewisser Weise fortzuführen“, so Amélie, die vor allem eines hervorhebt: „Egal ob damals oder heute, eines ist immer gleich geblieben: Der Zauber an sich. Das Staunen!“