Video: Salzburg verhindert Blamage zum Auftakt

Eine Punkteteilung (2:2) mit gemischten Gefühlen auf beiden Seiten brachte für Red Bull Salzburg und die SV Ried der Saison-Einstieg in der Bundesliga am Samstagabend. Die Bullen wendeten erst in der Nachspielzeit eine Niederlage beim Aufsteiger ab. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).