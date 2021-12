Ansage vor Demos: „Lasst euch das nicht gefallen!“

Auch am kommenden Wochenende sind wieder Kundgebungen in der Wiener Innenstadt angemeldet, am Samstag sollen es sogar 28 an der Zahl werden. Als Zeichen der Solidarität mit dem Gesundheitspersonal, aber auch als Gedenken an die über 13.000 Corona-Toten in Österreich wurde für Sonntagabend ein Lichtermeer, bei dem Kerzen entlang des Rings aufgestellt werden sollen. Um das Weihnachtsgeschäft zu schützen, sind allerdings sämtliche Kundgebungen und Veranstaltungen in der Inneren Stadt am Samstag und Sonntag erst ab 18 Uhr erlaubt.