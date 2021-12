Polizisten bei Corona-Demonstrationen verletzt

Nicht nur vor dem Landhaus in St. Pölten wurde am Mittwoch gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, auch in Neunkirchen gingen rund 250 Menschen auf die Straße. Anders als in der Landeshauptstadt verlief hier die Demo alles andere als friedlich. Die unrühmliche Bilanz: Dutzende Anzeigen, drei verletzte Polizisten!