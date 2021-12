Lichterketten-Aktion am Ring für mehr Solidarität

Auch eine Volkshilfe-Mitarbeiterin wurde vor Kurzem Opfer eines Angriffs, als Teilnehmer einer Corona-Demo in Braunau sie mit Kaffee beschütteten. Die Frau war am Weg zu einer Klientin gewesen. „Den Mitarbeitern geht es gar nicht gut“, bekundete Volkshilfe-Oberösterreich-Geschäftsführerin Jasmin Chansri. Es sei Zeit aufzustehen, ist Sacher in Hinblick auf solche Vorfälle überzeugt. Rote Linien des friedlichen Miteinanders dürften nicht überschritten werden. „Die Freiheit des Ich setzt die Freiheit des Wir voraus“, blies Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger in ein ähnliches Horn.