Wien: 28 Demos am einzigen Einkaufswochenende

Auch am kommenden Samstag wird zum wiederholten Mal in der Bundeshauptstadt demonstriert. Insgesamt 38 Demos wurden bei der Wiener Polizei im Vorfeld angemeldet, 28 davon werden auch stattfinden. Dass mit einer großen Zahl an Menschen an diesem Wochenende auch abseits der Kundgebungen gerechnet werden muss, zeichnet sich in jedem Fall ab - handelt es sich doch um das einzige Einkaufswochenende im heurigen Advent.