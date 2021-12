Stachelige „Igel“-Drohne nistet sich in Bäumen ein

Was sich in hohen Baumkronen abspielt, können Forschende bisher nur mit großem Aufwand untersuchen. Schweizer Wissenschaftler haben daher nun spezielle Drohnen entwickelt, die sich im dichten Astwerk für eine längere Beobachtung richtiggehend einnisten können. Eine erste Drohne mit dem Namen „Hedgehog“ („Igel“) hat das Team der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und der ETH Zürich bereits entwickelt, wie die beiden Institutionen am Freitag mitteilten.