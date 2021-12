Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der hübsche Dackelmischling Lennox (vier Jahre) bemüht sich sehr, seine schwere Vergangenheit hinter sich zu lassen und im Training Fortschritte zu machen! Mittlerweile lässt er vertraute Menschen gerne an sich heran, geht entspannt spazieren und schließt erste Hundefreundschaften! Er sucht ein erfahrenes Zuhause bei Menschen, die weiterhin mit ihm arbeiten und ihm ein glückliches Hundeleben schenken! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at