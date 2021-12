Drei Hunde in brennendem Haus gefangen - verendet

Ganz klar ist noch nicht, was den Brand in Rattendorf ausgelöst hat. Die Polizei vermutet allerdings, dass der Brand im mit Holz beheizten Zusatzherd in der Küche seinen Ursprung fand. Während der 56-jährige Hausbesitzer am Abend seine Partnerin (52) von der Arbeit abholte, war dieser Herd rund 30 Minuten lang unbeaufsichtigt. In dieser Zeit dürfte eine Holzverschalung hinter dem Herd Feuer gefangen haben - die Flammen breiteten sich schnell aus, kurz darauf stand das ganze Haus in Flammen.