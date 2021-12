Öffnungs-Wirrwarr am Christkindlmarkt

„Krone“: Wie war der erste Tag für Sie?

Walter Schandara: Gleich in der Früh gab es ein regelrechtes Chaos, weil uns seitens des Marktbetreibers in einem E-Mail 2-G-Plus angekündigt wurde.



Wie viel Verlust ist Ihnen durch den jetzigen Lockdown entstanden?

Ich kann die Verluste noch nicht genau beziffern, aber wir haben keine Chance , das alles wieder aufzuholen. Es war ja für drei Wochen alles geschlossen. Es war zwar an den Tagen, an denen wir bisher geöffnet hatten, zwar wirklich viel los, aber die Stimmung war schon im Vorhinein schlecht. Ich bin froh, wenn ich heuer nicht mit einem Defizit aussteige.



Wie wird das Take-away-Angebot umgesetzt?

Auf jedes Häferl Punsch muss eine Abdeckung aus Papier. Normalerweise würde ich auch Brote zum Mitnehmen anbieten. Diese müssen aber zum Mitnehmen in Styropor-Boxen verpackt werden. Daher lasse ich das jetzt einmal aus. Das ist der ganze Aufwand nämlich einfach nicht wert!