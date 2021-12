2Gplus für Christkindlmarkt ein „Missverständnis“

Wien wartet zwar bei Lokalen und Hotels noch bis zum 20. Dezember, bis wieder aufgesperrt werden darf, aber zumindest mit den Christkindlmärkten ist die Bundeshauptstadt beim ersten Öffnungsreigen mit dabei. Und so wollten sich viele Wiener die Gelegenheit nicht entgehen lassen, am sonnigen dritten Advent am Christkindlmarkt am Rathausplatz vorbeizuschauen. Problem nur: Am Eingang wurde statt 2G 2Gplus kontrolliert. „Ein Missverständnis“, heißt es dazu vom Veranstalter.