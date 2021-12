Wo stehen wir am Ende des Lockdowns?

Seitens der Politiker in der Bundesregierung und aus den Ländern hieß es im November: „Der Fleckerlteppich muss weg!“ Nun gibt es neuerlich in jedem Bundesland andere Regelungen. Zudem öffnet Vorarlberg mit den höchsten Ansteckungszahlen am schnellsten. In Wien ist das Virus aufgrund der besten Reaktion auf die vierte Welle am wenigsten verbreitet, trotzdem wird mit der Öffnung von Gastronomie und Hotels gewartet. Was soll ich davon halten?

Das ist Föderalismus in seiner weniger guten Ausprägung. Hier haben wir in den letzten knapp zwei Jahren nichts dazugelernt. Es braucht eine Person, die bundesweit das epidemiologische Sagen hat, und alle müssen im Gleichschritt marschieren. Interessant ist, dass in manchen Staaten dafür ein hochrangiger Militärangehöriger bestellt wurde. Man braucht Mut und Stehvermögen, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen und umzusetzen.