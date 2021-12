Valneva: Beschleunigte Prüfung in der EU

Bisher noch kein Totimpfstoff in der EU zugelassen

Bereits vor einer Zulassung hat die Europäische Kommission einen Vertrag mit dem Pharmaunternehmen über die Lieferung von bis zu 60 Millionen Corona-Impfdosen in den kommenden beiden Jahren abgeschlossen. Bisher ist in der EU noch kein Totimpfstoff gegen Corona zugelassen. Die verfügbaren Vakzine basieren auf anderen Methoden. Die Mittel von BionTech/Pfizer und Moderna werden mit der neuartigen mRNA-Technologie hergestellt, die Mittel von AstraZeneca und Johnson & Johnson sind Vektorimpfstoffe. Traditionelle Totimpfstoffe stoßen bei Menschen auf Interesse, die Vorbehalte gegen eine Immunisierung mit mRNA-Vakzinen oder Vektorimpfstoffen haben.