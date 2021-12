Covid-Medikamente keine „Ausrede“ für Nicht-Impfen

Zwei Covid-19-Medikamente in Tablettenform werden in nächster Zukunft wahrscheinlich auch in der EU zugelassen und erhältlich sein. „Das kann aber keine Entschuldigung dafür sein, sich nicht impfen zu lassen“, betonte der Infektiologe Florian Thalhammer von der MedUni Wien beim 1. Österreichischen E-Impfkongress am Samstag. Die Medikamente können bei einer Ansteckung schwere Krankheitsverläufe verhindern. „Hoffen wir, dass wir damit wirklich ein Licht am Ende des Tunnels sehen“, sagte der Experte.