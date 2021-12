Wegen Omikron steht nur „kurze Atempause“ bevor

Am Sonntag sperrt das Land wieder viele Bereiche auf - doch die Lockerungen bereiten der Corona-Kommission Sorge. Wegen der neu entdeckten Omikron-Variante wird eine baldige Verschlechterung der Lage erwartet. Die in den Prognosen abgebildete „Atempause“ werde wohl eine kurze sein, wird die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, in einem internen Protokoll zitiert.