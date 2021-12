Wien: Was jetzt öffnet - und was nicht ...

Wütender Brief an Bürgermeister Ludwig

Jetzt flatterte dem Stadtoberhaupt ein nur bedingt freundlicher Brief ins Postkasterl. In dem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt, richten fünf Branchenvertreter einen dramatischen Appell an Michael Ludwig. Sie fordern eine Öffnung der noch „weggesperrten“ Branchen parallel zu Niederösterreich - also bereits am 17. Dezember. „Wien weist die geringsten Inzidenzzahlen auf. Umso weniger ist nun das Verständnis vorhanden, wieder durch besonders strenge Maßnahmen bestraft und unserer wirtschaftlichen Existenz beraubt zu werden“, schreibt etwa Gastronomie-Obmann Peter Dobcak. Auch die Chefin der Ottakringer Brauerei griff zur Feder und formulierte einen emotionalen Brief an Ludwig: „Ich bitte dich, höre auf die vielen Stimmen, die zu dir rufen und mach es möglich, dass wir wieder arbeiten dürfen“, zeichnet „Deine“ Christiane Wenckheim.