Mit etwas Glück heuer weiße Weihnachten

So gab es in Klagenfurt zum letzten Mal 2010 ein Weihnachtsfest mit einer durchgängigen Schneedecke. Die Wahrscheinlichkeit dass in der Landeshauptstadt am 24. Dezember zumindest ein Zentimeter Schnee liegt, betrage nur 35 Prozent, haben die Meteorologen von Ubimet ausgerechnet. Den bisher meisten Schnee an Heiligabend gab es übrigens im Jahr 1994 mit stolzen 47 Zentimetern.