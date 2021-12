Der „Herr Inspektor“ heuert in der Impfstraße an

In der Impfstraße in Walding wird man ab sofort auch von Ferry Öllinger betreut, besser bekannt als Inspektor Kroisleitner aus der erfolgreichen Krimiserie SOKO Kitzbühel. Der TV-Liebling, der aus Ottensheim stammt, zieht sich die Rot-Kreuz-Jacke an und unterstützt das Team bei administrativen Diensten. Was bewegt ihn dazu?