Pflanzenschutz im Biogarten: So geht‘s!

Welche Arbeit leisten Nützlinge für uns?

Maulwürfe etwa fressen Rasenschädlinge und lockern verdichtete Bodenschichten auf, Meisen verfuttern pro Brut 25 Kilo Insekten; Lurche, Blindschleichen, Igel, Maulwürfe und Eidechsen fressen u.a. Schnecken und Florfliegenlarven; Ohrwürmer, Larven und Marienkäfer verzehren pro Nacht circa 120 bis 150 Blattläuse. An Rosen allein finden sich bis zu 30 blattlausvernichtende Nützlinge.



So locken Sie Nützlinge an:

Schaffen Sie Unterschlupf- und Überwinterungsmöglichkeiten und bieten Sie Verstecke und Futter an. Chemische Pestizide sind Tabu, strukturreiche Gärten, so Kiss und Steinert, sorgen für vielfältige Lebensräume. Blütenreiche Beete, Hecken und Bäume werden Ihren Nützlingen gefallen! Wer will, baut ein Nützlings- oder Wildbienenhotel, Vogelnistkästen, Fledermauskästen, Igelhäuser, etc. Wichtig, so die Autoren: „Duldenden Pflanzenschutz“ betreiben. Das heißt: Ein gewisser Schädlingsbefall ist für die Nützlinge als Nahrung nötig.

Alles, was Sie sonst noch brauchen? Geduld und etwas Gelassenheit. „Die Umstellung eines Gartens braucht seine Zeit“, so Kiss und Steinert. Die Natur aber wird es Ihnen danken!