Silvesterfeier in Rio soll nun doch stattfinden

In Rio de Janeiro soll in diesem Jahr doch eine Silvesterparty gefeiert werden - allerdings in reduziertem Umfang. Es soll Musik geben, aber keine Bühnenshows. Auch sollen am Silvesterabend keine zusätzlichen öffentlichen Verkehrsmittel bereitgestellt werden. Es werde an den Stränden zwar trotzdem zu Menschenmengen kommen, an der freien Luft sei dies aber „unbedenklich“.