Schallenberg kehrt ins Außenministerium zurück

Nach dem Rücktritt Sebastian Kurz' wegen schwerer Korruptionsvorwürfe hat die Volkspartei am 11. Oktober den damaligen Außenminister Alexander Schallenberg ins Amt des Bundeskanzlers gehievt. Seine Amtszeit bleibt mit lediglich 56 Tagen aber eine besonders kurze Episode. Am Donnerstag gab Schallenberg sein Amt ab, am Freitag wurde er von Neo-Bundeskanzler Karl Nehammer wieder als neuer Außenminister angekündigt.