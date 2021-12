So zerpflückt Opposition neuen Öffnungs-Dschungel

Ähnlich argumentierte NEOS-Klubobmann Gerald Loacker: „Wer soll denn verstehen, dass die Bundesländer mit den schlechtesten Zahlen am meisten und am schnellsten öffnen, und dort, wo man im Sommer vorausschauend und richtig gehandelt hat und deshalb jetzt am besten da steht, am längsten zugesperrt bleibt?“ Dieser „Fleckerlteppich an Maßnahmen“ sei „absolut unlogisch“. Die Bevölkerung kenne sich nicht mehr aus und könne den Entscheidungen nicht mehr folgen.