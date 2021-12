Burgenland, Tirol, Vorarlberg öffnen - Rest wartet

Bundesregierung und Landeshauptleute haben sich heute im Bundeskanzleramt getroffen, um die Rahmenbedingungen des Lockdown-Endes zu fixieren. Die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollen mit Sonntag österreichweit fallen und dann nur mehr für Ungeimpfte gelten. Kommen wird auch eine einheitliche Sperrstunde in der Gastronomie sowie weitere Sicherheitsmaßnahmen etwa bei Kulturveranstaltungen. Betreffs Wirten und Hotels wird es allerdings in den Ländern unterschiedliche Regelungen geben: Burgenland, Tirol, Vorarlberg sperren ab Sonntag auf; ÖO, NÖ, Salzburg, Steiermark folgen hingegen erst am 17. Dezember. Wien öffnet am 20. Dezember.