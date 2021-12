Wirte verzweifelt: „Weihnachtssaison verloren“

Denn über die Feiertage sei Familienzeit, da werde mehr gekocht und die Verwandtschaft besucht, so Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Nur eine Öffnung am 12. Dezember hätte das Weihnachtsgeschäft ansatzweise retten können. So bleiben die Lokale sogar noch am Sonntag, dem 19. geschlossen, wo sogar der Handel ausnahmsweise aufsperren darf.