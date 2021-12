Lockdown-Ende: Land öffnet als Fleckerlteppich

Generell endet in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach drei Wochen der Lockdown für die Geimpften und Genesenen. Das haben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) schon am Dienstag bekannt gegeben. Alle Bereiche - Handel, Dienstleister wie Friseure, Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport - außer der Nachtgastronomie dürfen für Geimpfte und Genesene wieder öffnen. In einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag wird bekannt gegeben, welche Schutzmaßnahmen österreichweit gelten.