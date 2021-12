Neuer Minister steht zur TU für Oberösterreich

Inhaltliches Uni-Konzept ist bald fertig

Die Antwort fällt erfreulich für Oberösterreich aus: „Auf Grundlage der bestehenden Festlegungen werden die bisherigen Vorarbeiten zur Implementierung der TU Oberösterreich vorangetrieben“, so Wissenschaftsminister Martin Polaschek in seiner ersten Stellungnahme zum Aufbau der neuen Technischen Universität für Digitalisierung und digitale Transformation. Und zum aktuellen Stand heißt es aus Wien: „Derzeit sind die Arbeiten der Konzeptgruppe zur Fertigstellung des inhaltlichen Konzepts nach dem vorgesehenen Plan im Laufen, dieses soll in Kürze vorliegen. In bewährter Abstimmung mit dem Land Oberösterreich werden im Anschluss die weiteren Schritte gesetzt.“