Bundesheer-Mission im Irak weiter in Schwebe

Österreich sei „nicht ausdrücklich von den USA dazu ersucht“, sich an der Irak-Mission zu beteiligen, sagte Bauer auf eine entsprechende Frage. Das mögliche Engagement sei aber mit mehreren Partnern im Voraus besprochen worden, so der Sprecher unter Verweis auf die NATO-Partnerschaft für den Frieden, der Österreich seit dem Jahr 1995 angehört. Laimer hatte auch kritisiert, dass Österreich derzeit nur mit einem Vertreter an der Sonderbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine beteiligt ist. Österreich sollte sich dort „wesentlich stärker einbringen“, so der Oppositionsabgeordnete.