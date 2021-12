Diebe orten Luxusautos mithilfe von Apples AirTags

Seit September hätten Beamte in der Region York fünf Fälle untersucht, bei denen Verdächtige kleine Peilsender an hochwertigen Fahrzeugen anbrachten, um diese später zu orten und zu stehlen, so die Polizei in einer Mitteilung. Die AirTags werden demnach an den Fahrzeugen angebracht, wenn diese an öffentlichen Plätzen wie Einkaufszentren oder Parkplätzen abgestellt sind und nicht gesehen werden können. Die Diebe verfolgten die Zielfahrzeuge dann bis zum Wohnsitz des Opfers, wo sie aus der Einfahrt gestohlen würden.