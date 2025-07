Mit Speck fängt man Mäuse – und freche Ladendiebe!

Mit Gewalt Kassa geknackt

Ebenfalls mittels Kamera ertappt wurde ein – allerdings noch unbekannter – Gauner, der sich in Reisenberg im Bezirk Baden in der dortigen „Erdäpfelhütte“ an der Kassa zu schaffen machte. Anschaulich ist zu sehen wie der Täter immer wütender auf den Geldbehälter schlägt und mit brutaler Gewalt dann doch ans Ziel kommt.