Nehammer: Pandemie „erfordert all unsere Kraft“

Die Angelobung bereits am Montag stelle sicher, dass alle neuen Regierungsmitglieder ihre Amtsgeschäfte aufnehmen und sich den großen Herausforderungen widmen könnten. „Ich danke Bundespräsident Alexander Van der Bellen für die sehr guten, wertschätzenden und konstruktiven Gespräche und die sehr vertrauensvoll abgestimmte Vorgangsweise“, so Nehammer. Nach ihm empfing Van der Bellen Alexander Schallenberg und Claudia Plakolm. Am Sonntag und Montagvormittag kommen dann die drei weiteren neuen ÖVP-Minister in die Hofburg.