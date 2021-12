Was die neue Regierung jetzt rasch anpacken muss

Impfpflicht: Noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten

Rasch muss es nicht nur bei der Entscheidung über die weiteren Schritte bei den Corona-Maßnahmen, sondern auch bei den Verhandlungen zur Impfpflicht, die am ersten Februar in Kraft treten soll, gehen. Wie viel Überzeugungsarbeit noch zu leisten ist, zeigen die jüngsten Demonstrationen von Impfgegnern und -skeptikern in Wien, bei denen es auch zu Gewalt gegen Polizisten gekommen ist.