Wirt: „Mit 2Gplus brauchen wir nicht aufsperren“

Nur die halbe Ganslzeit und stornierte Weihnachtsfeiern. Die Gastro trifft der Lockdown hart. Der Gastronom Harald Leupold ist wütend, wie so viele seiner Kollegen. Er betreibt das Traditionsgasthaus Leupold in der Wiener Innenstadt. Er hofft, dass er am 12. Dezember aufsperren darf. Wenn aber eine 2Gplus-Regel gelte, dann brauche man gar nicht erst aufzusperren. „Wir haben viele ältere Stammgäste, für sie ist das Testen zu aufwendig“, sagt der Wirt.