Wien blüht nach Lockdown 2Gplus auch in der Gastro

Wie geht es nach dem harten Lockdown weiter? Dass Wien nach dessen Ende einmal mehr Vorreiter in Sachen striktere Corona-Maßnahmen sein könnte, deutet sich bereits an. So könnte künftig 2Gplus auch auf die Gastronomie ausgeweitet werden - zuletzt galt diese Regelung ja lediglich für Nachtgastro sowie größere Veranstaltungen. Wer also als Geimpfter oder Genesener nach dem Lockdown zum Wirten will, könnte künftig auch einen PCR-Test vorweisen müssen.