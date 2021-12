Gastronomie hofft auf eine baldige Entscheidung

„Der Lockdown in der Weihnachtszeit trifft uns natürlich am härtesten“, so der Besitzer Patrick Koch. Dass es so bald nach dem Aufsperren im Juli wieder zu einer Schließung der Kult-Disco gekommen ist, traf ihn recht überraschend. Nun versucht er seine Gäste mit einem Gewinnspiel-Adventkalender bei Laune zu halten, damit die Zeit bis zur Wiedereröffnung schneller vergeht.