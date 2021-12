Wiener Taxler ziehen gegen „Lex Uber“ vor Gericht

Wettbewerbsverzerrung durch „Lex Uber“

Schallaböck, der eine Flotte von 20 Taxis leitet: „Dieser Individualantrag ist unsere juristische Notwehr gegen eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung und eine Wettbewerbsverzerrung. Durch die am 1. März in diesem Jahr in Kraft getretene Novelle wurde zudem Lohn- und Sozialdumping Tür und Tor geöffnet!“