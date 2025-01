Wienwahl: Welche Themen liegen Ihnen am Herzen?

Ganz unerwartet kündigt Bürgermeister Ludwig nun eine vorgezogene Wienwahl am 27. April an. Nach der Nationalratswahl erhofft sich die SPÖ, mit diesem Zug enttäuschte Wähler für sich zu gewinnen. Der Wahlkampf hat somit angefangen, und so stellt sich die Frage, auf welche Themen sich die Parteien konzentrieren sollten?