Zwei Städte bekommen E-Taxis, die kabellos laden

In den nächsten zwei Jahren werden in Wien insgesamt acht Taxistandplätze und 56 Fahrzeuge mit der von Easelink entwickelten sogenannten „Matrix Charging Technologie“ umgerüstet, in Graz sollen es zwei Standplätze mit zehn Fahrzeugen sein. Anstatt das E-Auto mit einem Kabel an die Ladestelle anzustecken, wird das Fahrzeug, ausgestattet mit einem sogenannten Connector am Unterboden, per Knopfdruck mit einer Ladeplatte am Taxistandplatz verbunden.