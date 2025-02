Trotz des Status‘ als Österreichs Wirtschaftsmotor ist auch in Wien nicht alles Gold, was glänzt. Studien stellen der Stadt zwar ein gutes Zeugnis aus, doch Finanzexperten fordern Sparmaßnahmen, um dem vorhergesagten Defizit für 2025 entgegenzusteuern. Wie würden Sie das Budget in Wien einsetzen?