Papst bringt zwölf Flüchtlinge aus Zypern nach Rom

Diese „humanitären Geste“ solle die Apostolische Reise des Papstes nach Zypern und Griechenland begleiten, so der Vatikan. Einige der zwölf Migranten habe er am Freitagabend am Ende des ökumenischen Gebetstreffens begrüßt, so die Mitteilung des vatikanischen Pressebüros.