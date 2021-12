Österreich wechselte den Kanzler öfter als Italien

Angelobung am Nikolaustag

Voraussichtlich am Montag wird der designierte neue ÖVP-Obmann Karl Nehammer auch den Vorsitz in der Regierung übernehmen und vom Innenministerium in der Herrengasse an den nahen Ballhausplatz wechseln. Detail am Rande: Auch in Deutschland gibt es in der Nikolauswoche einen neuen Kanzler: Olaf Scholz soll am Mittwoch als Regierungschef der neuen Ampelkoalition angelobt werden - das war allerdings schon länger im Voraus geplant.