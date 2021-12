Hartbergs Tadic: Dr. Jekyll oder Mr. Hyde

Einmal ist er der Buhmann, weil es nicht so läuft, er Chancen vergibt oder nicht die Bälle bekommt, die er so dringend braucht. Dann ist er wieder der umjubelte Held - wie zuletzt nach seinem Doppelpack gegen den LASK. „Das ist das Los des Torjägers“, lässt Tadic allerdings fast alles an sich abprallen. „Ich bin mittlerweile auch schon 31 Jahre alt, fange nicht sofort zu grübeln an, wenn ich kein Tor schieße oder wenn Kritik von außen kommt.“