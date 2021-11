Corona-Totimpfstoff erfolgreich in Indien getestet

Notfallzulassung seit November

Interessant: Unerwünschte Nebenwirkungen bzw. Reaktionen (Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfweh, Erschöpfung) betrafen beide Testgruppen - jene, welche den Impfstoff erhalten, und jene, die ein Placebo (Scheinmedikament) bekommen haben - in gleicher Zahl. BBV steht für Bharat Biotech Vaccine. Das Pharmaunternehmen, das im sogenannten Genome Valley der Stadt Hyderabad ansässig ist, vertreibt bereits einen Impfstoff gegen Rotaviren und arbeitet mit der US-amerikanischen University Wisconsin-Madison zusammen. In Indien gibt es für den Corona-Impfstoff seit Anfang November eine Notfallzulassung.