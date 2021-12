ÖAMTC beklagt: Die Spritpreise sind viel zu hoch!

Dass Benzin und Diesel an den heimischen Zapfsäulen zurzeit sehr teuer sind, sehen wir überall, und spüren es in der Brieftasche. Aber: Eigentlich müssten die Preise nicht so hoch sein, beklagt der ÖAMTC, denn: Gerade in den vergangenen Tagen seien die Ölpreise auf den internationalen Märkten stark gesunken.