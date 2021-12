Speedrunner spielt „Skyrim“ in 72 Minuten durch

In Bethesdas zehn Jahre alten Rollenspiel-Meilenstein „Skyrim“ kann man Hunderte Stunden Spielzeit investieren. Es gibt aber auch Gamer, die das Epos in wenig mehr als einer Stunde beenden, ohne zu cheaten oder sich Bugs zunutze zu machen: Ein sogenannter Speedrunner spielte „Skyrim“ jetzt mit einem neuen Trick in lediglich 72 Minuten durch. Weltrekord!