Wiener Forscher bauen „Chamäleon-Transistor“

„Jene Effekte, die im herkömmlichen Transistor die Dotierung mit verschiedenen Materialien hervorrufen, machen wir elektrostatisch, indem wir die Steuerelektrode wie ein Ventil verwenden und nur Elektronen oder nur Löcher durchlassen“, erklärte Sistani gegenüber der APA. Wofür also bisher jeweils ein bestimmter Transistor-Typ notwendig war, lässt sich nun in einem einzigen Bauteil realisieren. Möglich wird das durch Ausnutzung einer Eigenschaft von Germanium: Legt man Spannung an die Steuerelektrode, steigt zunächst der Stromfluss im Germanium an. Ab einer gewissen Schwelle sinkt er aber wieder ab. „Bei welcher Spannung diese Schwelle liegt, können wir mithilfe der Steuerelektrode einstellen“, so Sistani.