Auto stürzte in Bach: Mutter und Tochter verletzt

Spektakulärer Autounfall am Montagabend im Tiroler Unterland: Eine 53-Jährige verlor in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) auf Schneefahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen, woraufhin dieser von der Straße abkam und in einen angrenzenden Bach stürzte. Die Lenkerin sowie ihre Tochter am Beifahrersitz erlitten leichte Verletzungen.